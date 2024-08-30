30/08/2024 17:08

《本港樓市》金管局：7月新取用按揭貸款額按月減少32.3%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布，7月份新申請貸款個案較6月份按月增加0.7%，至6740宗，但新取用按揭貸款額按月減少32.3%，至164億元。

7月份新批出的按揭貸款額較6月份增加1.5%，至248億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加0.7%，至86億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少1%，至137億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加21.5%，至25億元。



*H按比例降至89.8%*



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由6月份的90.4%下降至7月份的89.8%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，則由4.3%上升至4.6%。

7月份未償還按揭貸款總額按月增加0.1%，至18680億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.1%，經重組貸款比率維持於接近0%。(cl)