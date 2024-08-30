30/08/2024 20:14

《再戰明天》澳洲公布建築許可，中國公布財新製造業PMI

《經濟通通訊社30日專訊》澳洲公布建築許可，及中國公布財新製造業PMI，料為下周一(2日)市場焦點。



*下周一美國及加拿大假期休市，日本公布製造業PMI*



下周一美國及加拿大假期休市。各國重要經濟活動方面，歐盟一般事務委員會舉行非正式會議舉行。南非總統拉馬福薩對中國進行國事訪問。

數據方面，周六9:30am（本港時間．下同），中國公布8月製造業採購經理人指數，料由49.4升至49.5；8月非製造業採購經理人指數料由50.2降至50.1；8月綜合採購經理人指數。下周一8:30am，日本公布8月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布7月建築許可，月率料由下滑6.5%改善至升2%。9:45am，中國公布8月財新製造業採購經理人指數，料由49.8升至49.9。

另外，下周三(4日)晚9:45pm，加拿大央行宣布議息結果。(wa)