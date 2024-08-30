30/08/2024 16:22

香港保險業上半年毛保費升5.1%，內地客新造保單跌6.9%

《經濟通通訊社30日專訊》保監局公布，2024年上半年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到3109億元，較去年同期上升5.1%。

上半年長期有效業務的保費收入總額為2730億元，上升5.5%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2433億元，上升6.9%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為107億元，下跌16%；以及退休計劃業務，其供款為151億元，上升1.9%。

長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1159億元，上升12.3%，由新造保單保費為1113億元，上升15.5%的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為43億元下跌34.7%的個人人壽及年金（投資相連）業務所組成。保險公司共發出約4.4萬份合資格延期年金保單，吸納保費28億元，佔個人業務總額2.4%。

期內，源自內地訪客的新造保單保費較去年同期下跌6.9%至297億元，佔個人業務總新造保單保費份額由31%降低至25.7%。一如以往，這些新造保單中約97%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及儲蓄壽險保險分別佔這些保單數目的59%、29%和3%。(ac)