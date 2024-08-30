30/08/2024 11:26

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.41952 +20.321 一周 3.92179 +8.703 兩周 3.90786 +7.286 一個月 3.93095 +0.434 兩個月 4.11351 +0.732 三個月 4.2 +0.637 六個月 4.24554 +1.19 一年 4.27589 -0.405

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局下月大幅減息機會下降，港元拆息今日近乎全線上升，其中，隔夜息漲20基點至3.41952厘，創逾一周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報3.93095厘，續見8月26日以來最高。*三個月拆息六連跌止步*反映銀行資金成本的三個月拆息中止六連跌，升至4.2厘，六個月略為回升至4.24554厘，但一年期微跌至4.27589厘。港元匯價今早在7.7941-7.7987之間上落，最新報7.7950，較前收市價升約0.04%。美國公布第二季本地生產總值(GDP)年率化升幅終值為3%，優於上月底公布的初值及市場預期的2.8%。另外，美國上周首次申領失業救濟人數報23.1萬人，略低於預估的23.2萬人。市場揣測聯儲局9月只會減息0.25厘，美元匯價呈強。美匯指數最新報101.387。(cl)資料來源：香港銀行公會