30/08/2024 11:26
《港元利率》美國大幅減息機會降，拆息接近全線上揚
《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局下月大幅減息機會下降，港元拆息今日近乎全線上升，其中，隔夜息漲20基點至3.41952厘，創逾一周新高，而與樓按相關的一個月拆息亦連升兩天，報3.93095厘，續見8月26日以來最高。
*三個月拆息六連跌止步*
反映銀行資金成本的三個月拆息中止六連跌，升至4.2厘，六個月略為回升至4.24554厘，但一年期微跌至4.27589厘。
港元匯價今早在7.7941-7.7987之間上落，最新報7.7950，較前收市價升約0.04%。
美國公布第二季本地生產總值(GDP)年率化升幅終值為3%，優於上月底公布的初值及市場預期的2.8%。另外，美國上周首次申領失業救濟人數報23.1萬人，略低於預估的23.2萬人。市場揣測聯儲局9月只會減息0.25厘，美元匯價呈強。美匯指數最新報101.387。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*三個月拆息六連跌止步*
反映銀行資金成本的三個月拆息中止六連跌，升至4.2厘，六個月略為回升至4.24554厘，但一年期微跌至4.27589厘。
港元匯價今早在7.7941-7.7987之間上落，最新報7.7950，較前收市價升約0.04%。
美國公布第二季本地生產總值(GDP)年率化升幅終值為3%，優於上月底公布的初值及市場預期的2.8%。另外，美國上周首次申領失業救濟人數報23.1萬人，略低於預估的23.2萬人。市場揣測聯儲局9月只會減息0.25厘，美元匯價呈強。美匯指數最新報101.387。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.41952
|+20.321
|一周
|3.92179
|+8.703
|兩周
|3.90786
|+7.286
|一個月
|3.93095
|+0.434
|兩個月
|4.11351
|+0.732
|三個月
|4.2
|+0.637
|六個月
|4.24554
|+1.19
|一年
|4.27589
|-0.405
資料來源：香港銀行公會