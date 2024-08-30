30/08/2024 10:25

【議息前瞻】施羅德：市場過度預期美大幅減息，料9月減25基點

《環富通基金頻道30日專訊》施羅德投資資深美國經濟學家George Brown指，美國聯儲局主席鮑威爾表示，政策放寬的「時機已經到來」。他的言論導致金融市場持續預期將會有大量減息，而這預期實屬過度。



*美國經濟保持穩健，應採取謹慎且依賴經濟數據方式*



鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會上發表了備受期待的演講，並提供了關鍵的前瞻性指引。他承認勞動市場已經出現「明顯降溫」，並表示政策制定者「有充足的空間」來應對更明顯的惡化情況。然而，他強調減息的時機和速度取決於「即將公布的經濟數據、不斷變化的的經濟前景及風險平衡」。

鮑威爾表示，「不尋求也不歡迎」勞動市場狀況進一步降溫，金融市場認為其言論略為鴿派。這為2024年9月減息50個基點提供空間。目前，期貨市場顯示，這種情況發生的機率為三分之一，而之前約為25%。這可能是一個錯誤的舉措。這不僅會使未來貨幣政策放寬步伐的信息變得模糊不清，還可能加劇人們對經濟衰退的擔憂。美國經濟正在放緩，但仍保持穩健。考慮到自然利率(R-star)，即經濟處於均衡狀態的實際利率的不確定性，採取謹慎且依賴經濟數據的方式來消除對政策的限制是必要的。



*明年中前減息100基點有助支持經濟，並有效抑制通脹*



施羅德投資依然認為，聯邦公開市場委員會(FOMC)將在9月首次減息25個基點，假設8月份的美國就業數據在颶風影響消退後反彈，隨後利率將按季度下調。

聯儲局減息幅度將取決於美國經濟發展情況，但預測反映，2025年中或之前減息100個基點將有助於支持經濟增長，同時有效抑制通脹。但鮑威爾的言論暗示，對勞動市場的擔憂可能會促使委員會更快地下調利率至「限制性較低」的水平。分析顯示，若聯儲局實施如同金融市場預期的激進減息，將可能導致潛在的物價壓力重現，並迫使聯邦公開市場委員會再次加息。因此，委員會在這個關鍵時刻應保持冷靜。(wa)