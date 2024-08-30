30/08/2024 09:26

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1124 -175.00 1歐元/人民幣 7.8807 -511.00 100日圓/人民幣 4.9054 -332.00 1港元/人民幣 0.9122 -20.10 1英鎊/人民幣 9.3638 -416.00 1澳元/人民幣 4.8345 -27.00 1紐元/人民幣 4.4552 -19.00 1新加坡/人民幣 5.4588 -123.00 1瑞郎/人民幣 8.3943 -794.00 1加元/人民幣 5.2732 -175.00 1人民幣/林吉特 0.6060 -27.50 1人民幣/俄羅斯盧布 12.9376 +982.00 1人民幣/南非蘭特 2.4957 -54.00 1人民幣/韓元 187.6700 +25.00

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行昨日（29日）從公開市場業務一級交易商買入4000億元（人民幣．下同）特別國債。這4000億元特別國債，是財政部2007年發行、2017年續作的特別國債的再次到期續作。市場指，本次操作與2022年12月特別國債到期時的操作路徑相同，仍不能視作人行公開市場常規買賣國債操作的開閘。不過人行通過本次操作增加了4000億長期國債的持倉，從而為今後開展例行操作充實了長債「彈藥庫」，將提升未來買賣操作的靈活性。人行買債消息昨晚已刺激離岸及在岸人民幣上升。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1124，較上個交易日升175點子，為今年6月13日以來最高，與市場預測偏離僅8點，上個交易日報7.1299。