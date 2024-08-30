30/08/2024 09:26
【聚焦人幣】人行買債，中間價升175點報7.1124逾兩月高
《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行昨日（29日）從公開市場業務一級交易商買入4000億元（人民幣．下同）特別國債。這4000億元特別國債，是財政部2007年發行、2017年續作的特別國債的再次到期續作。市場指，本次操作與2022年12月特別國債到期時的操作路徑相同，仍不能視作人行公開市場常規買賣國債操作的開閘。不過人行通過本次操作增加了4000億長期國債的持倉，從而為今後開展例行操作充實了長債「彈藥庫」，將提升未來買賣操作的靈活性。人行買債消息昨晚已刺激離岸及在岸人民幣上升。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1124，較上個交易日升175點子，為今年6月13日以來最高，與市場預測偏離僅8點，上個交易日報7.1299。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1124，較上個交易日升175點子，為今年6月13日以來最高，與市場預測偏離僅8點，上個交易日報7.1299。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1124
|-175.00
|1歐元/人民幣
|7.8807
|-511.00
|100日圓/人民幣
|4.9054
|-332.00
|1港元/人民幣
|0.9122
|-20.10
|1英鎊/人民幣
|9.3638
|-416.00
|1澳元/人民幣
|4.8345
|-27.00
|1紐元/人民幣
|4.4552
|-19.00
|1新加坡/人民幣
|5.4588
|-123.00
|1瑞郎/人民幣
|8.3943
|-794.00
|1加元/人民幣
|5.2732
|-175.00
|1人民幣/林吉特
|0.6060
|-27.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.9376
|+982.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4957
|-54.00
|1人民幣/韓元
|187.6700
|+25.00