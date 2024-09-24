30/08/2024 09:45

【人行操作】分析：人行此次買債是常規做法，非買賣國債操作開閘

《經濟通通訊社30日專訊》人行29日公告稱，以數量招標方式進行了公開市場業務現券買斷交易，從公開市場業務一級交易商買入4000億元(人民幣．下同)特別國債。

業內人士指，本次操作與2022年12月特別國債到期時的操作路徑相同，仍不能視作人行公開市場常規買賣國債操作的開閘。況且，此次人行對續作特別國債的買斷操作交易公告，並未出現在「公開市場國債買賣業務公告」新欄目下，而是仍列在「公開市場業務交易公告」之中。

中信證券首席經濟學家明明表示，對於昨日到期的4000億元特別國債，財政部延續以前年度做法，繼續採取滾動發行的方式，向有關銀行等額定向發行2024年到期續作特別國債，所籌資金用於償還當月到期本金。人行以數量招標方式買入該筆國債，符合此前慣例。

光大固收首席分析師張旭也表示，本次是對於到期債券的滾續發行，且依舊使用「財政發給銀行，銀行過手給央行」的模式，因此不會影響到銀行體系流動性以及債券市場的供需狀況，同時也不會影響到央行和銀行資產負債表的規模。(lc)