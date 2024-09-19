30/08/2024 08:52

【大國博弈】來華前先訪加拿大遊說？沙利文：徵稅是加方自主決定

《經濟通通訊社30日專訊》近日有報道稱，美國白宮國家安全顧問沙利文訪華前先到加拿大與加拿大總理杜魯多進行了單獨會晤，沙利文在會談中曾經暗示加拿大加入美國及其盟友、對一些中國存在「產能過剩」的產業採取舉措。巧合的是，會談的第二天，加拿大就宣布對中國電動車加徵關稅。

昨日，在北京舉行的記者會上，沙利文對此報道回應稱，加拿大是一個主權國家，自己做出其主權決定。他表示，他在加拿大出現是因為此前已經計劃好的會議，且的確表達了對電動汽車在國家安全方面的憂慮，但加拿大的決定是他們自己做出的。

加拿大周一(26日)公布，從10月1日起對中國進口的電動車加徵100%關稅；同時，將於10月15日起對中國鋼、鋁加徵25%關稅。中國商務部對此強烈不滿、堅決反對，加方盲目跟隨個別國家，宣布將採取單邊加徵關稅措施，是典型的貿易保護主義。(ry)