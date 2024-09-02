30/08/2024 12:46

【提振內房】傳中國擬下調存量房貸利率，首次允許轉按揭

《經濟通通訊社30日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，中國正在考慮進一步下調存量房貸利率，允許存量房貸尋求轉按揭，以降低居民債務負擔、提振消費。

知情人士表示，根據相關方案，存量按揭客戶可以與銀行重新協商房貸利率，而不用等到1月(通常的利率調整時間)。此外，他們也可以將現有按揭貸款直接轉入其他銀行，並按照最新利率簽訂合同，這將成為全球金融危機以來，中國首次允許這種被稱為「轉按揭」的操作。



*暫不確定新政是否將適用於所有住房*



人民銀行去年就表態鼓勵商業銀行降低存量房貸利率，一些大行也作出響應，罕見地下調存量首套住房貸款的利率；在此基礎上，監管正加大力度降低居民房貸負擔。

不過知情人士表示，目前還不清楚新政是否將適用於所有住房。

報道指，如果最新方案獲得批准，房貸負擔的減輕速度可能會超過預期。雖然中國今年已將平均房貸成本降至歷史低點，但由於銀行要到明年初才會調整存量貸款利率，因此大多數業主並未從中受益。(jq)