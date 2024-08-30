30/08/2024 16:07

《中國要聞》7月中國銷售彩票546.55億，同比增11.8%

《經濟通通訊社30日專訊》財政部發布數據顯示，7月份，全國共銷售彩票546.55億元(人民幣．下同)，同比增加57.50億元，增長11.8%。

其中，福利彩票機構銷售176.35億元，同比減少2.31億元，下降1.3%，主要原因是去年同期基數相對較高，以及即開型彩票銷量下降；體育彩票機構銷售370.20億元，同比增加59.81億元，增長19.3%，主要原因是歐洲杯賽事拉動競猜型彩票銷量短期快速增長。

1-7月累計，全國共銷售彩票3631.33億元，同比增加403.29億元，增長12.5%。其中，福利彩票機構銷售1226.54億元，同比增加149.72億元，增長13.9%；體育彩票機構銷售2404.79億元，同比增加253.57億元，增長11.8%。(jq)