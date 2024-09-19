30/08/2024 11:00

【大國博弈】荷蘭政府據報將對ASML中國晶片業務實施更多限制

《經濟通通訊社30日專訊》荷蘭政府據報將限制光刻機巨頭艾司摩爾(ASML)在中國維修機器，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，此舉將打擊中國研發世界級晶片的努力，並會衝擊ASML的銷售。

據《彭博》引述知情人士透露，ASML在中國提供服務及備用零件的某些許可今年底到期時，荷蘭政府可能不會續發許可。這項決定預料涵蓋ASML最頂級的深紫外光微影設備(DUV)。

報道指，荷蘭當局在美國施壓下做出這個決定。拜登政府的一名資深官員稱，如果盟國不願配合支持美國對中國的管制，美方可能對盟國實施某些單邊措施，包括外國直接產品規定(FDPR)。依據FDPR，即使外國產品只採用極少的美國技術，美國官員仍可控制產品流向。荷蘭、日本、南韓是美國之外的半導體設備生產大國。

中國目前仍須依賴ASML的DUV設備來推進晶片製造技術。而中芯國際落後業界龍頭台積電兩代製程，少了ASML的DUV設備，更難在現行技術上有所突破。對晶片廠來說，有備用零件是確保工廠運作順暢的關鍵。若是無法修理故障機器，特別是ASML的微影設備，可能被迫減產。(ct)