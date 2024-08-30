30/08/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣中間價逾兩個月高，即期開市升192點子

《經濟通通訊社30日專訊》人行昨進行公開市場業務現券買斷交易，從公開市場業務一級交易商買入4000億元特別國債。人民幣連續走高，今日人民幣兌一美元中間價報7.1124，較上個交易日升175點子，為今年6月13日以來最高，與市場預測偏離僅8點，上個交易日報7.1299。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開192點子，報7.091，上個交易日即期匯率收盤報7.1102，創去年12月29日以來新高，收復年內失地。

中金公司認為，短期不能排除因結匯需求集中釋放而產生「踩踏」，進而推動匯率短期明顯升值的可能，目前的匯率日內波動區間上限可能是短期升值的極限水平。中長期看，海外環境的變化仍將是人民幣匯率主要的影響因素。(ry)









