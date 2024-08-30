30/08/2024 16:40

【聚焦人幣】即期收報7.0881去年6月以來高，8月升值2%

《經濟通通訊社30日專訊》中美關係出現回暖跡象，國內經濟支撐政策也在發力，均有利於人民幣市場情緒改善。今日人民幣兌一美元即期匯率(CNY)收報7.0881，較上個交易日4時30分收盤價升221點子，創去年6月2日以來新高。全日在7.0825至7.1165之間波動。另外，8月人民幣兌美元即期累升1.95%，為連續兩個月上升，也是9個月來最大單月漲幅。

離岸人民幣兌美元(CNH)現升169點子，報7.0774。

今日人民幣兌一美元中間價報7.1124，較上個交易日升175點子，升至逾兩個半月高位，與市場預測偏離僅8點，上個交易日報7.1299。

交易員指出，上日市場價升破7.1關口後結匯繼續增多，市場供求轉向利於人民幣的方向，整體市場情緒也較為積極，若此前積累的待結匯需求進一步釋放，短期不排除有擴大升勢的可能；關注美國核心個人消費支出(PCE)物價指數。(ry)