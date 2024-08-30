30/08/2024 09:42

《股海恒言－葉澤恒》美減息周期臨近，留意美股及港股受惠的板塊

《股海恒言》美國近期經濟有放緩跡象，物價亦開始回落，令市場估計美國聯儲局最快於今年9月展開減息周期。因此，市場目前正密切注視，一旦美國開始減息，美股及港股將有何板塊受惠。



*數據中心拉動美國用電量需求，電力股因而受惠*



美國企業近年積極發展人工智能及大數據等業務，對用電量的需求變得殷切。據數據分析機構Platts統計，自今年以來，公用事業機構已將2030年的數據中心用電量預測上調大約50%。據環球數據中心Cloudscene資料顯示，截至2024年3月底，美國擁有5381個數據中心，大幅拋離排名第二位、數量為521個的德國。由於市場預期美國有關方面用電量將大幅增加，故有利美國電力企業的營運表現之餘，亦可能加派股息。美國標普500指數目前的股息率只有1.3厘，而美國電力行業的平均股息率達3.44厘。因此，反映美國電力行業的股息較為吸引。部分持續增派股息的企業中，股息率更高達6厘，較聯邦基金利率的5.25至5.50厘為高。因此，在減息周期時，可以留意美國電力企業表現。



*美國老年人口增加帶動對慢性病醫藥的需求*



美國老年人口持續增加，患上慢性病的機會亦提升，帶動對醫藥需求。據美國人口普查局於2023年公布數據顯示，由於生育率下降和預期壽命上升，估計到2028年，美國人口年齡中位數將從39.5歲升至40.7歲。據商業研究機構Fortune Business Insights的研究表明，糖尿病、心臟病及阿爾茨海默症等是美國老年人較常患上的慢性病。因此，估計美國家庭醫療保健服務市場規模，將由2023年的954.5億美元，升至2032年的1763億美元，年複合增長率約7%。美國醫藥行業平均股息約3.13厘，較標普500指數的股息1.3厘為高外，亦較美股平均股息2.86厘為高。部分著名醫藥企業，股息更高達5.65厘。在美國即將減息下，資金將留意美國醫藥板塊，特別是個別高息醫藥股。



*中美電訊業規模持續增長兼具空間增派股息*



中美兩國的電訊業市場持續發展。據數據研究機構Mordor Intelligence估計，今年美國電訊市場規模達4431.2億美元，而到2029年將增加至5306.1億美元。美國電訊業市場主要由三間企業瓜分，佔美國電訊業市場份額的九成。這三間企業最近公布了季度業績，當中每月新增手機用戶人數均高於市場預期，部分企業亦上調今年自由現金流預測，反映企業有增加派息的空間。美國三大電訊商之中，有兩間股息分別高達5.68厘及6.42厘。不但較行業平均股息4.52厘為高，亦較聯邦基金利率的5.25至5.50厘為高。因此，可以留意部分高股息的美國電訊企業。

至於內地方面，據中國工業和信息化部公布，今年上半年內地電訊業收入達到8941億元人民幣，按年升3%。同期，內地三大電訊商用戶人數達到17.77億戶，而5G用戶只佔總用戶的52%，反映內地仍有較大空間推動使用5G服務。三大電訊商近期公布了中期業績，普遍增加了股息，而目前股息率介乎5.5厘至6.5厘。一旦美國減息，除了凸顯中資電訊股高股息外，亦因為美元匯價可能轉弱，令以人民幣計價為主的中資電訊股可以受惠人民幣資產升值。因此，內地電訊股或具雙重受惠的空間。



*資金或流向內地手遊行業，以爭取較高的投資回報*



若美國利率回落，本地銀行或下調存款利率，令資金需要尋找其他出路。部分可承擔較高風險的投資者，或選擇盈利增長較快、但波動性較高的行業。當中，可以留意內地手遊行業。近期，某內地大型手遊開發商有份投資的一款遊戲，在內地及國際市場深受玩家歡迎。據國遊暢銷榜統計，這款遊戲在內地平台的總銷量已超過450萬份，銷售金額達15億元人民幣。至於海外市場方面，據市場估計在國際遊戲平台Steam將銷售大約1200萬至2000萬份，預料收入最多可超過50億元人民幣。

中國國家統計局早前公布，7月份全國零售銷售按年升3.5%，當中包括遊戲銷售的文化、體育及娛樂用品的消費按年上升11.1%，遠較整體表現為佳。內地手遊在海外亦享負盛名。據商店情報平台Sensor Tower表示，今年7月內地合共有35款手遊打入全球手遊發行商收入榜首100位，合共吸金20億美元，佔當月全球首100位手遊發行商收入的37%。由此可見，內地手遊在本地及海外均受歡迎。某間在香港上市的大型內地手遊企業，其股價今年以來累升近三成。若本地存款利率回落，部分資源或流向較高增長的企業，內地手遊板塊屬不俗的投資選擇。



*美國是次經濟或只呈輕微衰退，利率敏感股是次受惠或較少*



市場目前估計，美國是次經濟只會出現放緩或輕微衰退。因此，根據彭博提供的利率期貨顯示，美國聯邦基金利率將會由目前的5.25至5.50厘，降至明年年底的3厘水平。若美國只下調利率大約2.5厘，反映市場估計美國經濟並非如2000年科網股爆破或2008年金融海嘯般出現深層次衰退，因聯儲局未必需要如以往般把利率降至接近0息或推出量化寬鬆政策。因此，對於利率周期較敏感的板塊，例如地產及商品，可以受惠的幅度或較少。



*總結*



美國9月或開展減息周期，對美股及港股個別板塊或帶來投資機遇。當中，美國方面，可以留意電力股、電訊股及醫藥股。至於香港方面，可以留意內地電訊股及手遊股。然而由於市場預期美國經濟是次只會出現放緩或輕微衰退，故預料聯儲局只可能下調利率約2.5厘。因此，對利率周期較敏感的板塊，例如地產及商品，是次受惠的程度或會較少。



資料來源：美國聯儲局、Platts、Cloudscene、美國標普500指數、美國人口普查局、Fortune Business Insights、Mordor Intelligence、中國工業和信息化部、國遊暢銷榜、Steam、中國國家統計局、Sensor Tower、彭博



《中國工商銀行（亞洲）證券業務部分析員 葉澤恒》



*筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。



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