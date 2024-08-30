30/08/2024 11:09

【外圍經濟】利比亞石油供應波動加劇，東部政府暫停5個港口輸出

《經濟通通訊社30日專訊》利比亞東部政府暫停5個港口的石油輸出，導致該國的石油產能進一步下降，加劇能源供應波動。根據《彭博社》計算，這5個港口的總產能約為每天80萬桶。

利比亞是OPEC+成員國，該國在持續了大約10年的內部政力鬥爭之後，東、西部政府分裂。自東部政府周一（26日）表示，將關閉所有生產和出口以來，利比亞本周石油產量已減少一半以上，至每天不到45萬桶。

利比亞的能源資源一直是各派系爭奪政治權力的關鍵戰場。利比亞總統委員會本月18日宣布罷免央行行長Sadiq al-Kabir，但控制東部省分的政府不滿，要求al-Kabir復職。(rc)