30/08/2024 16:15

【外圍經濟】聯儲局減息將至，美元料創今年最大單月跌幅

《經濟通通訊社30日專訊》市場認為美聯儲局減息將至，會繼續打擊美元，並引發其他主要貨幣上漲。「彭博美元指數」8月至今已下跌近2%，創下自去年年底以來的最大跌幅。

美元下跌拉低美債孳息率，並遏制對美國經濟衰退可能導致全球經濟陷入停滯的擔憂，從而激勵投資者進行孳息率更高的海外投資。彭博追蹤的幾乎所有主要貨幣兌美元本月均上漲，新西蘭元和瑞典克朗至少上漲4%。

法國農業信貸銀行駐倫敦的G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示，對決策者將很快開始減息的信心促使投資者大膽進行風險更高的投資。對聯儲局減息預期的升溫幫助緩解美國和全球的金融環境，從而提振了風險情緒。(rc)