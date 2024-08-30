30/08/2024 16:16

【外圍經濟】日圓快速上漲令日企業績承壓，日本股市面臨上行阻力

《經濟通通訊社30日專訊》分析指，近期漲勢已使日圓強於許多日本企業業績預期中引用的匯率水平，加劇出口商下調業績指引的風險，並阻礙了股市上行。

隨著日本央行和聯儲局各自就貨幣政策發出更為強烈的訊號，日圓兌美元自7月底以來已上漲3.5%，分析師現在預測到今年年底將觸及135，高於日本央行最新季度短觀調查中逾9000家企業預期的平均水平144.77。

分析師預計，日圓兌美元每上漲1日圓，將導致日本企業利潤下降0.4%至0.6%。三菱日聯摩根士丹利證券的高級投資策略師Kohei Onishi表示，一旦日圓匯率觸及140一線低端，一些公司很可能就會下調業績指引。歷史經驗表明，當日圓匯率強於企業預測時，日經225指數往往會下跌。(rc)