09/09/2024 17:13

《外圍焦點》美國公布批發庫存及批發貿易

《經濟通通訊社9日專訊》美國8月份非農就業數據增長低於預期，且連續兩個月的數據大幅下修，加劇了投資者對美國經濟放緩的擔憂，美股三大股指上周五全面下挫。道指跌410.34點或1%，報40345.41點。標普500跌94.99點或1.7%，報5408.42點。納指跌436.83點或2.6%，報16690.83點。港股方面，恒生指數收市報17196，跌247點或1.4%，成交1337億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間10日凌晨12:00am，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾在巴克萊全球金融會議發表爐邊談話。

數據方面，今晚10:00pm，美國公布7月批發庫存，月率升幅料由0.2%擴大至0.3%；7月批發貿易。明日，中國公布8月出口，年率升幅料由7%收窄至6.6%；8月進口年率升幅料由7.2%收窄至2.3%；8月貿易收支料由846.5億美元降至815億美元。3:00am，美國公布7月消費信貸，料由89.3億美元升至120億美元。(wa)