09/09/2024 07:50

《國金頭條》非農數據加劇經濟放緩擔憂，三大股指周線大幅下挫

《經濟通通訊社9日專訊》美國8月份非農就業數據增長低於預期，且連續兩個月的數據大幅下修，加劇了投資者對美國經濟放緩的擔憂。美股三大股指上周五（6日）全面下挫，大型科技股重挫，特斯拉跌逾8%。

道指大跌點410.34點，或1%，報40345.41點，周線下跌2.93%。標普500下跌94.99點，或1.7%，報5408.42點，為連續第四個交易日走低，周線跌4.3%。納指下跌436.83點，或2.6%，報16690.83點，周線跌5.77%。

標普500指數創下2023年3月以來最大單周跌幅，納指更創2022年1月以來最大單周跌幅。市場現在將把注意力轉向當地時間本周二（10日）的美國總統候選人辯論，以及隨後的CPI和PPI數據。



*恐懼跡象重回股市*



聯儲局從上周六（7日）進入靜默期。華爾街市場人士指出，「市場已將注意力轉向聯儲局的降息幅度，以及經濟放緩速度，預計近期會出現波動。」「恐懼跡象正悄悄回到股市，VIX指數躍升至22，為8月初以來高點。」

美匯指數小漲0.2%，至101.21。美元兌日圓跌0.7%，至142.44，此前一度下跌1.2%至141.78。美元兌加元漲0.4%，至1.356。

歐元兌美元跌0.3%，至1.1079，因德國7月工業產值同比下降5.3%，預估為下降3.5%，顯示歐元區經濟疲弱。澳元兌美元跌1.1%，至0.6668。紐元兌美元跌0.8%，至0.6173。



*原油創11個月最大單周跌幅*



黃金價格下跌，現貨金跌0.8%，至每盎司2495.86美元。原油創11個月來最大單周跌幅，紐約期油下跌2.1%，結算價報每桶67.67美元。布蘭特期油下跌2.2%，報每桶71.06美元。(jf)