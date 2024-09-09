09/09/2024 08:41

【外圍經濟】受日圓走強和美國非農數據波及，日經指數又跌逾千點

《經濟通通訊社9日專訊》由於日圓上周走強，以及美國非農就業數據引發對美國勞動市場的擔憂，日經225指數周一（9日）開市一度下跌3%，跌幅其後收窄至2.83%，跌1028.84點，最新報35362.63點。東證指數亦跌2.8%，至2534.85點。

追隨美國同業的跌勢，Renesas、Disco等晶片相關公司跌幅超過6%。拖累東證指數的包括汽車製造商和電器公司在內的出口商。



*日本下修第二季GDP數據*



不過，內閣府同日發布日本第二季GDP數據修正值，按年下修為增長2.9%，低於初值的3.1%。GDP環比增長0.7%，亦低於預估的0.8%。數據公布後，日圓兌美元小幅走低，一度下跌0.2%，至1美元兌142.57日圓。(jf)