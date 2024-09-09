09/09/2024 09:21

【外圍經濟】非農數據遜預期，美銀料聯儲局連降息5次25基點

《經濟通通訊社9日專訊》美國勞工統計局上周五（6日）公布的數據顯示，8月份美國非農就業人數增加14.2萬人，創今年6月來最大升幅，但低於市場預期的16萬人。失業率降至4.2%。

更為受關注的是，非農數據前值由11.4萬人修正為8.9萬人，減少2.5萬人。由於勞工統計局連續兩個月大幅下修數據，使得6月及7月間合共回調了8.6萬個就業人數。

數據發布後，美國銀行的經濟學家預計，聯儲局將在接下來的五次議息會議上，每次降息25個基點，比他們之前預計的增加了一次降息。據此推算，基準利率到2025年底達到3.25-3.5厘。



*華爾街主張降息半厘*



針對有經濟學家和華爾街人士主張將降息幅度增至50個基點，聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)亦表示，對進行更大幅度降息的可能性持開放態度。

8月份的非農就業增長，與近幾個月的平均增幅一致，但低於此前12個月20.2萬個的平均月度增長幅度。數據顯示，就業市場正在失去動力。雖然裁員在很大程度上仍然受到抑制，但由於借貸成本高企，和11月總統大選前的不確定性，許多公司正在推遲擴張計劃。

新增非農就業人口主要由醫療保健，和社會援助部門的招聘帶動。建築業和政府部門的招聘人數也有所增加。衡量就業增長廣度的擴散指數有所上升。(jf)