09/09/2024 10:30

【美國大選】美國總統選舉電視辯論在即，特朗普反超前1個百分點

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統選舉即將贏來一場關鍵對決 -- 共和及民主兩黨總統候選人約定於當地時間周二（10日）晚，即本港時間周三上午9時，在費城舉行首場直播電視辯論。

辯論由ABC新聞台主持，這暫時是他們在11月大選之前唯一一次雙方同意參加的辯論。而據「紐約時報-錫耶納學院」全國民調，共和黨候選人特朗普支持率達48%，反超前民主黨對手賀錦麗一個百分點。

民調顯示，56%的登記選民認為特朗普會更好地處理經濟問題，而51%的選民認為當前的經濟狀況很差。28%的潛在選民表示，他們覺得有必要更多地了解賀錦麗。但在投票意願方面，91%的民主黨支持者表示他們對投票充滿熱情，高於共和黨人的85%。



*特朗普「掩口費」案獲押後宣判*



特朗普還在其官司方面取得突破。主審色情女星「掩口費」案的法官默欽(Juan Merchan)，上周五（6日）同意了特朗普的延期請求，將宣判時間從原定的9月18日，推遲到11月26日，意味他在選民投票前幾周，不用面對潛在的牢獄之災。

紐約陪審團5月判定特朗普34項罪名全部成立，使其成為首位被判有罪的美國前總統，面臨最高4年的監禁，但也有可能獲得更短的刑期或只是緩刑。(jf)