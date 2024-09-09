09/09/2024 11:17

【美國大選】特朗普矢言捍衛美元強勢，拒使用國家徵百分百關稅

《經濟通通訊社9日專訊》特朗普於上周六（7日）在威斯康辛州集會上，就捍衛美元強勢地位出招，警告其他國家稱：「如果不使用美元就不能與美國做生意，因為我們將對你們的商品徵收100%的關稅。」

據美媒報道，針對積極尋求放棄美元進行貿易的盟友或對手，特朗普和他的經濟顧問們花時數月，討論了懲罰手段，包括出口管制、匯率操縱指控和關稅。

奉行貿易保護主義政策的特朗普表示，美元8年來一直受到「重重圍攻」。中國、印度、巴西、俄羅斯和南非在去年的金磚峰會上討論去美元化，而特朗普重申希望美元繼續保持世界儲備貨幣的地位。

雖然近幾十年來美元的主導地位有所減弱，但根據國際貨幣基金組織(IMF)的數據，截至2024年第一季度美元仍然占官方外匯存底的59%，第二名歐元占比20%。



*特朗普與賀錦麗爭奪威斯康辛州*



威斯康辛州是特朗普與民主黨對手賀錦麗競選中最關鍵的搖擺州之一，兩人正在爭奪該州工薪階層選民的支持。這些選民對拜登的經濟議程並不滿意，並被特朗普的民粹主義訴求所吸引。

特朗普的威斯康辛州集會，為包括賓夕法尼亞州和北卡羅來納州在內的競選活動畫上句號，他還將在家鄉紐約市發表關於經濟的講話並舉行新聞發布會。賀錦麗同期亦在賓夕法尼亞州準備與特朗普的辯論，雙方表現可能決定選情大勢。(jf)