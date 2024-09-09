09/09/2024 13:57

【美國大選】美國參院多數黨領袖舒默警告，須防範政府在月底關門

《經濟通通訊社9日專訊》美國參議院多數黨領袖舒默周日（8日）致信民主黨同僚，呼籲致力避免聯邦政府在9月30日，因經費不足而關門。

隨著8月休會期結束，美國國會議員返回華盛頓，而11月美國大選亦近在眼前。舒默在信中說，民主黨贊成「延續撥款決議案」，並呼籲共和黨人支持兩黨共同努力。

他寫道：「我們不會允許所謂的『毒丸計畫』，或共和黨的極端主義使得關鍵資金面臨風險。」並指兩黨有可能就年度國防授權法案、鐵路安全、降低胰島素和處方藥成本，以及人工智能(AI)領域共同推進立法。

眾議院共和黨人上周提出了他們的撥款措施，但附帶「保障美國選民資格法案」，要求美國公民提供身份證明才能投票。(jf)