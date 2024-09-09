09/09/2024 14:30

【外圍經濟】日韓股市險再釀「黑色星期一」，加劇對亞洲市場擔憂

《經濟通通訊社9日專訊》日、韓股市周一早盤大跌，再次上演「黑色星期一」驚魂，雖然其後跌幅受窄，但仍加劇投資者對亞洲市場前景的擔憂。外電分析指，美國就業數據令人失望，及日圓近期上漲不利出口，尤其加重日股跌勢。

在日經指數早盤跌逾千點後，《彭博社》引述東海東京情報實驗室(Tokai Tokyo Intelligence Lab)首席全球策略師Shoji Hirakawa表示，全球投資者可能因為規避風險，正在套現，包括日本資產。

由於日本央行7月升息，以及聯儲局料將降息，日圓近期一直在上漲，美元兌日圓報142.59，接近一個月低位。日圓升值曾令日本股市在8月初進入熊市，東證指數和日經指數錄得1987年以來最大跌幅。儘管東證指數此後有所反彈，但仍比7月創下的歷史高點低了約11%。



*科技板塊拖累韓國股市*



在日本交易員隨時準備迎接股災重臨之際，韓國Kospi股指受到科技板塊的拖累，周一亦曾下跌2.1%，跌至8月5日以來的最低水平。三星電子股價一度下跌3.3%，跌至去年10月10日以來的最低點，SK海力士和LG Energy Solution也拖累大盤，科技股分類指數下跌近3%。(jf)