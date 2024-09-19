09/09/2024 13:29

【大國博弈】中美氣候工作組會議結束，討論解決氣候危機等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》中美強化氣候行動工作組會議上周三至周五(4至6日)在北京召開，由中國氣候變化事務特使劉振民與美國總統國際氣候政策高級顧問波德斯塔共同主持。雙方繼續就解決氣候危機進行討論，包括實施各自2030年和準備各自2035年的國家自主貢獻。

雙方歡迎在中美強化氣候行動工作組下已開展的技術和政策對話，包括能源轉型、甲烷、循環經濟和資源利用效率、低碳可持續省/州和城市4個專題小組下的相關交流，並期待繼續交流。



*將舉辦「甲烷及其他非二氧化碳溫室氣體峰會」*



劉振民和波德斯塔亦出席了中美循環經濟合作論壇和中美地方氣候行動圓桌會。雙方重申將在《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會(COP29)期間，與COP29主席國亞塞拜疆共同舉辦「甲烷及其他非二氧化碳溫室氣體峰會」。

雙方表示，有意就共同承諾增進努力以到2030年制止和扭轉森林減少，繼續討論和合作，以執行各自關於禁止非法進口的法律，並促進全球森林保護和可持續管理。雙方亦致力於進一步加強對話、協作努力，與各方一同支持亞塞拜疆推動COP29取得成功，包括但不限於新集體量化目標和《巴黎協定》第6條的成果。