09/09/2024 19:54

《再戰明天》中國公布進出口數據，德國公布CPI

《經濟通通訊社9日專訊》中國公布進出口數據，及德國公布CPI，料為周二（10日）市場焦點。



*加拿大央行總裁發表講話，英國公布失業率*



各國重要經濟活動方面，西班牙首相桑切斯及挪威首相斯特勒訪問中國。本港時間周二晚6:00pm，德國下議院討論2025年預算，財長林德納發表講話。8:25pm，加拿大央行總裁麥克勒姆在加拿大-英國商會發表講話。9:00pm，德國經濟部長哈貝克在IG Metall工會主辦的機械工程會議上，討論氣候中和的工業未來。10:00pm，美聯儲金融監管副主席巴爾在布魯金斯學會就「巴塞爾協議III終局規則」發表演講；同一時間，德國財政部長林德納在BVK協會股權資本日發表講話。

數據方面，周二（10日）中國公布8月出口，年率升幅料由7%收窄至6.6%；8月進口年率升幅料由7.2%收窄至2.3%；8月貿易收支料由846.5億美元降至815億美元。7:50am（本港時間．下同），日本公布8月貨幣供應M2；8月貨幣供應M3。9:30am，澳洲公布8月NAB企業信心指數。2:00pm，英國公布8月失業率。同一時間，日本公布8月工具機訂單。同一時間，德國公布8月消費者物價指數，月率料由0.3%逆轉至下滑0.1%，年率升幅料由2.3%收窄至1.9%。

此外，美國於周三(11日)公布8月消費者物價指數(CPI)。歐洲央行於周四(12日)公布利率決策，市場預期減息0.25厘。(wa)