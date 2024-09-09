09/09/2024 14:56

WeLab Bank為周凱旋基金會向女同學派助學金

《經濟通通訊社9日專訊》WeLab Bank公布，擔任周凱旋基金會「親愛的妳：善用錢計劃」的指定數字結算銀行，並公布該計劃的助學金發放安排。合資格學生將於即日起分批收到電郵通知，當中包含領取助學金說明及用作登入的二維碼。

今次是WeLab Bank首次參與覆蓋全港的大型助學金派發計劃。有別於以往使用支票或銀行轉帳派發助學金，WeLab Bank在設計助學金派發流程時，考慮到部分受惠學生或希望以各類型電子錢包作為收款工具，所以特意以自身跨銀行數碼結算方案，配合「轉數快(FPS)」發放助學金，以便全面接通學生的銀行戶口及儲值支付工具，令數碼化的收款體驗更順暢。

為呼應善用錢計劃，WeLab Bank同步推出「知書息禮」獎賞計劃，以儲蓄及消費優惠鼓勵全港學生建立儲蓄習慣及分擔其學習所需開支。

新客戶使用優惠碼「DEARGF」開戶，即可享以下雙重優惠：優惠1：高息三個月GoSave 2.0定期存款，首5萬元可享4%特高年利率。GoSave 2.0存款門檻低至10元，另設有其他存期和年利率可供選擇。優惠2：使用WeLab Debit Card於全港任何書店消費滿300元，可享50元現金回贈。(bn)