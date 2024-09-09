09/09/2024 11:38
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息終止三連跌
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息普遍向下，與樓按相關的一個月拆息報3.88857厘，升0.25基點，終止三連跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.14577厘，跌1.131基點。
隔夜息跌7.535基點至3.40536厘，為9月3日以來最低，一周亦跌1.524基點至3.63619厘，兩周則升1.714厘至3.71143厘。六個月及一年期分別跌至4.17881厘及4.21387厘。
港元匯價今早在7.7940-7.7967之間上落，最新報7.7960。(bi)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息跌7.535基點至3.40536厘，為9月3日以來最低，一周亦跌1.524基點至3.63619厘，兩周則升1.714厘至3.71143厘。六個月及一年期分別跌至4.17881厘及4.21387厘。
港元匯價今早在7.7940-7.7967之間上落，最新報7.7960。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.40536
|-7.535
|一周
|3.63619
|-1.524
|兩周
|3.71143
|+1.714
|一個月
|3.88857
|+0.25
|兩個月
|4.07488
|-0.083
|三個月
|4.14577
|-1.131
|六個月
|4.17881
|-2.119
|一年
|4.21387
|-3.167
資料來源：香港銀行公會