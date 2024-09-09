09/09/2024 11:38

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.40536 -7.535 一周 3.63619 -1.524 兩周 3.71143 +1.714 一個月 3.88857 +0.25 兩個月 4.07488 -0.083 三個月 4.14577 -1.131 六個月 4.17881 -2.119 一年 4.21387 -3.167

《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息普遍向下，與樓按相關的一個月拆息報3.88857厘，升0.25基點，終止三連跌；反映銀行資金成本的三個月拆息報4.14577厘，跌1.131基點。隔夜息跌7.535基點至3.40536厘，為9月3日以來最低，一周亦跌1.524基點至3.63619厘，兩周則升1.714厘至3.71143厘。六個月及一年期分別跌至4.17881厘及4.21387厘。港元匯價今早在7.7940-7.7967之間上落，最新報7.7960。(bi)資料來源：香港銀行公會