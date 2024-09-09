09/09/2024 10:46

《真知灼見－溫灼培》歐美同減息，為何被衝擊的可能是美元？

《真知灼見》本周四（12日）歐洲央行將議息，按利率期貨顯示，市場估歐央行減息25基點的機率是100%，如屬實，屆時歐息將降至3.5厘。大家或許會問，既然未來歐美看似都會齊減息，為何筆者認為美國一旦減息，跌的很大機會將是美元？

這基於兩個原因。首先，於過去兩年的加息周期間，美息最高攀到5.25厘至5.5厘範圍，相反歐息最高只攀至4厘。由於兩者存在龐大息差，作為投資者，相信過去會更願意把套息資金投放到美元去，而非歐元。其次，過去兩年半，歐洲都面對著俄烏戰爭所帶來的不確定性，而投資者最不喜歡是不確定性風險，所以有理由相信過去兩年流出歐洲的資金是遠大於流入，更不排除流離歐洲的資金主要是跑到美國去。所以，當整個加息周期開始逆轉，跌的是美元。

或許大家又會問，歐息最高確只有4厘，但其他相對較高息貨幣會否情況不同？一點必須明白，美元以外最大貨幣是歐元，其他貨幣其實影響有限，歐元一旦升，便是美元跌。最後，在美元面前等著的，還有10月金磚峰會可能推出其版本的結算支付系統以侵蝕SWIFT佔比，及美國大選帶來的不穩定因素等，都屬利淡美元。



*本周留意美國總統辯論、美國通脹及歐央行議息*



美國共和黨總統候選人特朗普及民主黨總統候選人賀錦麗，將於美國時間周二（10日），即香港時間周三（11日）上午9時，在費城舉行首場總統電視辯論。誰更有機會成為下任美國總統，自然將影響日後金融市場走向。

周三美國將公布8月CPI通脹數字，市場估計該數字按年比有機會從7月的2.9%，到8月回落至2.6%水平，至於核心年通脹率則料保持不變於3.2%。如屬實，由於兩數字都不到美國聯儲局所制定的2%目標，這會使聯儲局更有困難於本月減息大於25基點，但因應整體經濟轉弱，料聯儲局仍是很大機會率先減息25基點，並開展其減息周期。

周四歐央行將議息，市場視本周歐央行減息25基點的機率是100%。若屬實，這將是歐央行自6月後的第二次減息。雖然減息，由於有關因素早已反映，料對歐元匯價影響不會大。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：enroll@hangseng.com）



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