09/09/2024 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價貶64點子止兩連升，報7.0989
《經濟通通訊社9日專訊》上周五美國公布的非農就業數據好壞參半，未能就美聯儲本月晚些時候降息的預期幅度發出明確信號，美元指數劇烈震盪後仍小升，人民幣中間價小幅承壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0989，較上個交易日跌64點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近40點子，上個交易日報7.0925。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0989
|+64.00
|1歐元/人民幣
|7.8708
|-75.00
|100日圓/人民幣
|4.9854
|+395.00
|1港元/人民幣
|0.9106
|+5.40
|1英鎊/人民幣
|9.3252
|-182.00
|1澳元/人民幣
|4.7369
|-424.00
|1紐元/人民幣
|4.3829
|-291.00
|1新加坡/人民幣
|5.4474
|-81.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4121
|+110.00
|1加元/人民幣
|5.2349
|-177.00
|1人民幣/林吉特
|0.6107
|-4.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.7370
|+2945.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.5141
|+174.00
|1人民幣/韓元
|188.5300
|+55.00