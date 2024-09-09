09/09/2024 09:21

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.0989 +64.00 1歐元/人民幣 7.8708 -75.00 100日圓/人民幣 4.9854 +395.00 1港元/人民幣 0.9106 +5.40 1英鎊/人民幣 9.3252 -182.00 1澳元/人民幣 4.7369 -424.00 1紐元/人民幣 4.3829 -291.00 1新加坡/人民幣 5.4474 -81.00 1瑞郎/人民幣 8.4121 +110.00 1加元/人民幣 5.2349 -177.00 1人民幣/林吉特 0.6107 -4.80 1人民幣/俄羅斯盧布 12.7370 +2945.00 1人民幣/南非蘭特 2.5141 +174.00 1人民幣/韓元 188.5300 +55.00

《經濟通通訊社9日專訊》上周五美國公布的非農就業數據好壞參半，未能就美聯儲本月晚些時候降息的預期幅度發出明確信號，美元指數劇烈震盪後仍小升，人民幣中間價小幅承壓。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0989，較上個交易日跌64點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近40點子，上個交易日報7.0925。