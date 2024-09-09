09/09/2024 08:45

【外儲回升】中國8月外儲增318億美元，黃金儲備連續四月持平

《經濟通通訊社9日專訊》國家外匯管理局7日公布的數據顯示，8月末，中國外匯儲備規模為32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅為0.98%。中國外匯儲備規模已連續9個月保持在3.2萬億美元以上。

國家外匯局分析，8月受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，降息預期下美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

外匯局強調，中國經濟穩定運行、長期向好的發展態勢不會改變，為外匯儲備規模繼續保持基本穩定提供支撐。



*連續4個月暫停增持黃金儲備*



此外，8月末中國官方黃金儲備為7280萬盎司，與7月末持平。這意味著人行已連續4個月暫停增持黃金儲備。近期黃金價格仍處歷史高位，浙商證券首席經濟學家李超指，這主要受到美元指數、美債收益率回落的影響，也受海外地緣政治導致的避險情緒支撐。(lc)