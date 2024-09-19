09/09/2024 14:19

【大國博弈】商務部宣布對加拿大產進口油菜籽進行反傾銷調查

《經濟通通訊社9日專訊》商務部發布公告，對原產於加拿大的進口油菜籽進行反傾銷立案調查，傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2021年1月1日至2023年12月31日。

根據公告，商務部獲得的初步證據和信息顯示，原產於加拿大的進口油菜籽以低於正常價值的價格向中國出口銷售，存在傾銷。同時，該產品進入中國市場數量大幅增長，價格持續下降，對中國國內產業同類產品價格造成削減和抑制，中國國內產業遭受了實質損害，自加拿大進口產品的傾銷與國內產業實質損害之間存在因果關係。

另值得留意的是，加拿大早前宣布對從中國進口的電動汽車、鋼鋁產品採取加徵關稅措施，中方曾表示堅決反對，商務部計劃將加方有關做法訴諸世貿組織爭端解決機制。(ry)