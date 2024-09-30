09/09/2024 13:22

【提振內房】河南鄭州住房公積金貸款額度再次調整，最高130萬

《經濟通通訊社9日專訊》今日，河南鄭州住房公積金管理中心發布通知，調整部分住房公積金貸款政策，自2024年9月9日執行。

家庭首次使用住房公積金貸款或購買首套自住住房的，住房公積金貸款最高額度調整為130萬元(人民幣．下同)；家庭第二次使用住房公積金貸款且為購買第二套自住住房的，住房公積金貸款最高額度調整為100萬元。

多子女家庭住房公積金貸款最高額度按照對應額度上浮20%。另外，在鄭州市行政區域內購買配售型保障性住房的，申請辦理住房公積金貸款，配售型保障性住房貸款最低首付比例為15%。

實際上，今年6月5日，鄭州已經調整過一次住房公積金貸款額度，最高限額為120萬元。今日再次調整，上升10萬至130萬元。(jq)