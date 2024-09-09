09/09/2024 17:08

《行業數據》乘聯分會：8月新能源汽車零售同比增長43.2%

《經濟通通訊社9日專訊》乘聯分會今日發布8月份全國乘用車市場分析報告顯示，8月廣義乘用車市場零售192.1萬輛，同比下降1.1%。1-8月，廣義乘用車市場累計零售1359.1萬輛，比上年同期增長1.6%。

8月全國狹義乘用車零售190.5萬輛，同比下降1.0%，環比增長10.8%；今年以來累計零售1347.2萬輛，同比增長1.9%。

新能源汽車方面，8月新能源乘用車市場零售102.7萬輛，同比增長43.2%，環比增長17.0%；1-8月零售601.6萬輛，同比增長35.3%。

從出口來看，8月新能源乘用車出口9.9萬輛，同比增長23.7%，環比增長7.6%；佔乘用車出口24%，與去年同期持平。

報告指出，雖然歐盟反補貼調查和徵收不合理的反補貼關稅帶來中國電動車出口歐盟的一定損失，但根據海外數據監控看，2024年1-8月中國自主品牌車出口在當地市場零售同比增長了55%，其中8月自主品牌出口海外的零售同比增長53%，繼續保持海外總體市場強勢增長的態勢。(jq)