09/09/2024 16:03

【大國博弈】外交部：美國抹黑香港營商環境，中方予以強烈譴責

《經濟通通訊社9日專訊》在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，《港區國安法》和《維護國家安全條例》出台後，香港的法治和營商環境更加優良，長期繁榮穩定的根基進一步鞏固，美方炮制所謂「更新版香港商業警告」，無端詆毀香港國安法律，抹黑香港營商環境，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。敦促美方應當尊重客觀事實，尊重中國的主權和香港法治，在涉港問題上謹言慎行。

毛寧指出，根據港府最新報告，今年上半年新成立的本地公司和在香港註冊的非本地公司數量均創歷史新高，2024年世界競爭力年報顯示，香港競爭力排名世界第五，去年香港吸納的外來直接投資金額全球第四，香港是全球第十大商品貿易經濟體。



*美警告在港營商可能違國安法或制裁令*



美國國務院、財政部、商務部、農業部以及國土安全部五大部門發布「更新版香港商業警告」，指《港區國安法》以及《維護國家安全條例》，令在香港營商風險大幅增加，因為《維護國家安全條例》涵蓋了廣泛而模糊的條文，涉及「與外部勢力勾結」、涉及國家機密的活動及間諜活動等行為，這些條文可能會影響或干擾在香港的日常業務活動或旅行。即使是經濟和商業分析師、市場研究人員、信用評級分析師以及僱用他們的公司，尤其是那些對香港或中國內地當局進行盡職調查的公司，以及那些在日常運作中與外國政府官員、部門和機構進行諮詢的公司，都有機會觸犯間諜罪行。

美國政府又認為，中國和香港已成為重要的轉運點，將軍民兩用物品重新出口至俄羅斯，香港也可能會成為支持中國內地化學和製藥公司的人士的金融樞紐，而這些公司涉及「非法毒品」的擴散，包括芬太尼的前驅化學品。所以向商界提出警告在香港營商還可能觸犯美國對俄羅斯等的多項制裁令。(ct)