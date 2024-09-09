09/09/2024 09:37

【聚焦人幣】8月外儲回升，人幣兌一美元即期開市貶204點子

《經濟通通訊社9日專訊》上日美元指數表現偏強，人民幣受拖累回落，但回落幅度較預測偏大。人民幣兌一美元中間價今報7.0989，較上個交易日跌64點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近40點子，上個交易日報7.0925。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開204點子，報7.1086，上個交易日即期匯率收盤報7.0882。

加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan稱，人民幣貶值最糟糕的時候可能已經過去，但仍不認為人民幣會持續反彈；未來人民幣下跌更多通過CFETS指數來實現。

另外，國家外匯管理局7日公布的數據顯示，8月末，中國外匯儲備規模為32882億美元，較7月末上升318億美元，升幅為0.98%。中國外匯儲備規模已連續9個月保持在3.2萬億美元以上。

國家外匯局分析，8月受主要經濟體宏觀數據和貨幣政策預期等因素影響，降息預期下美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。(sl)

