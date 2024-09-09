09/09/2024 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌266點子止三連升，報7.1148

《經濟通通訊社9日專訊》中國最新公布的通脹數據遜於預期，人民幣承壓回落。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1148，較上個交易日4時30分收盤價跌266點子，止三連升，創9月4日以來近一周新低，全日在7.1050至7.1159之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)現跌257點子，報7.1226。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0989，較上個交易日跌64點子，止兩連升，與市場預測偏離擴至近40點子，上個交易日報7.0925。

市場人士稱，上日美非農數據喜憂參半，美聯儲降息節奏不確定性仍強，市場焦點轉向本周美國通脹數據的關鍵指引，美聯儲下周決議公布前美元或保持寬幅震盪；另外本周有美國總統大選前辯論，中國或是關鍵議題之一，言論或會擾動人民幣走向。

中金公司外匯團隊最新周度展望認為，美通脹數據或將繼續牽動市場對美聯儲的降息預期，不過仍需關注境內風險資產情緒及國有大行買入美元的節奏。即使美元繼續偏弱，若境內市場預期偏弱及大行買入美元等因素共振，人民幣匯率的升值可能更為平滑。(sl)