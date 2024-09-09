09/09/2024 14:16

【數據解讀】機構：中國財政政策需更積極，以防通縮預期根深蒂固

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，8月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.6%，漲幅略低於預期的0.7%，但創六個月新高。同期全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.8%，降幅大於預期的1.4%，並創四個月低位。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威認為，通貨緊縮仍是中國經濟的一大風險，中國財政政策立場需要更加積極，以防止通縮預期變得根深蒂固。



*仲量聯行龐溟：應續提振消費擴大內需*



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，在高溫多雨等極端天氣因素擾動下，CPI同比漲幅雖慢於預期，但仍連續六個月同比上漲且已連續兩個月保持加速上漲態勢。不過，考慮到CPI在環比季節性上漲的形態之外，除食品煙酒類價格之外的其他七大類價格環比已呈現「兩平五降」的疲弱情勢，下一階段仍應以提振消費為重點擴大國內需求，挖掘內需潛力，增強經濟回升向好態勢。

龐溟並認為，PPI表現差於上月和預期，說明在內需不足、地產磨底拖累、專項債形成實物工作量進度滯後和國際大宗商品價格下降等多重壓力夾擊下，PPI同比下行壓力仍較大。(sl)