09/09/2024 14:23

【數據解讀】ING：非食品價格同比恐將轉負，需新措施刺激消費

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，8月全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.6%，漲幅略低於預期的0.7%，但創六個月新高；環比則升0.4%；扣除食品和能源價格的核心CPI同比升0.3%，創近三年半最低水平。同期全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.8%，降幅大於預期的1.4%，並創四個月低位；環比則降0.7%，創14個月最大降幅。

ING大中華區首席經濟學家宋林表示，儘管CPI略有上升，但通脹仍然非常低迷。數據顯示，疲軟的消費勢頭開始轉化為不同領域的通縮壓力。8月食品價格同比是2022年6月以來首次同比正增長，未來數月在基數效應支撐下料能維持正值；非食品價格更令人憂心，8月同比僅升0.2%，為2023年7月以來最低水平。若沒有新的刺激措施提振消費，非食品價格同比在接下來幾個月可能滑向負值。



*宋林：人行或底前降息至少一次*



宋林並認為，就貨幣政策而言，中國央行在未來數月進一步放寬政策來支持經濟增長應當沒有阻礙，預計年底前至少有一次降息；若美國降息幅度超出市場預期，中國降息次數可能更多。(sl)