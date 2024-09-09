09/09/2024 09:33

【聚焦數據】內地8月CPI同比升0.6%低預期，創6個月新高

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2024年8月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.6%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，略低於預期的漲0.7%，但創6個月新高。

其中，城市上漲0.6%，農村上漲0.8%；食品價格上漲2.8%，非食品價格上漲0.2%；消費品價格上漲0.7%，服務價格上漲0.5%。1-8月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.2%。

8月，全國居民消費價格環比上漲0.4%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格上漲3.4%，非食品價格下降0.3%；消費品價格上漲0.7%，服務價格下降0.1%。(sl)

