09/09/2024 10:05

【數據解讀】統計局：高溫多雨推升鮮菜鮮果價，CPI同環比續漲

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2024年8月，全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.6%，漲幅較上月擴大0.1個百分點，略低於預期的漲0.7%，但創6個月新高。同期CPI環比則上漲0.4%，漲幅回落0.1個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，8月受高溫多雨天氣等因素影響，全國CPI環比季節性上漲，同比漲幅繼續擴大。

從同比看，食品價格由上月持平轉為上漲2.8%，影響CPI同比上漲約0.51個百分點。食品中，鮮菜價格上漲21.8%，漲幅比上月擴大18.5個百分點；鮮果價格由上月下降4.2%轉為上漲4.1%；豬肉價格上漲16.1%，受上年同期對比基數較高影響，漲幅比上月回落4.3個百分點。非食品價格上漲0.2%，漲幅比上月回落0.5個百分點，影響CPI同比上漲約0.13個百分點。服務價格上漲0.5%，漲幅回落0.1個百分點。

從環比看，食品價格上漲3.4%，漲幅比上月擴大2.2個百分點，影響CPI環比上漲約0.60個百分點。食品中，受夏季高溫及局地強降雨天氣等因素影響，鮮菜、鮮菌、鮮果和雞蛋價格分別上漲18.1%、9.8%、3.8%和3.3%，合計影響CPI環比上漲約0.49個百分點；生豬產能去化疊加看漲預期偏強，豬肉價格上漲7.3%，影響CPI環比上漲約0.10個百分點。非食品價格由上月上漲0.4%轉為下降0.3%，影響CPI環比下降約0.24個百分點，其中飛機票和旅遊價格分別季節性下降5.1%和0.7%。(sl)