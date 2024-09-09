09/09/2024 10:05

【數據解讀】統計局：汽車製造等8行業價格下降拉大PPI降幅

《經濟通通訊社9日專訊》國家統計局公布，2024年8月，全國工業生產者出廠價格(PPI)同比下降1.8%，遜於預期的下降1.4%，降幅較上月擴大1個百分點，並創四個月最低。8月PPI環比則下降0.7%，降幅亦較上月擴大0.5個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，8月受市場需求不足及部分國際大宗商品價格下行等因素影響，全國PPI環比、同比均下降。

從同比看，生產資料價格下降2.0%，降幅擴大1.3個百分點；生活資料價格下降1.1%，降幅擴大0.1個百分點。主要行業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.0%，非金屬礦物製品業價格下降5.1%，農副食品加工業價格下降4.0%，石油和天然氣開採業價格下降3.3%，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降3.0%，電氣機械和器材製造業價格下降3.0%，汽車製造業價格下降2.2%，化學原料和化學制品製造業價格下降1.2%，上述8個行業合計影響PPI同比下降約1.47個百分點，對PPI的下拉作用比上月擴大0.74個百分點。

從環比看，生產資料價格下降1.0%，降幅擴大0.7個百分點；生活資料價格連續兩個月持平。高耗能行業價格下降是PPI環比下降的主要原因，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降4.4%，有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降2.3%，石油煤炭和其他燃料加工業價格下降2.0%。部分技術密集型行業價格上漲，其中飛機製造價格上漲2.1%，工業機器人製造價格上漲0.8%，計算機整機製造價格上漲0.4%。(sl)