09/09/2024 17:23

【數據前瞻】機構料8月新增貸、社融環比猛增近3倍，同比仍跌

《經濟通通訊社9日專訊》中國人民銀行將公布8月M2、新增貸款、社融等數據。《路透》綜合逾20家機構預估中值顯示，經濟動能邊際轉弱，房地產行業深度調整尚未現企穩跡象，信貸需求延續偏弱，預計中國8月新增人民幣貸款10200億元(人民幣．下同)，環比猛增近三倍，從上月的近15年新低的2600億元大幅反彈，但較去年同期(13600億元)仍跌逾兩成。

8月政府債發行明顯加速，成為當月支撐社融增長的最重要力量，預計8月新增社會融資規模從上月的7700億元大升近三倍至29500億元，較去年同期(31279億元)則略跌。8月廣義貨幣供應量(M2)同比則料增6.2%，增幅較上月收窄0.1個百分點，而去年同期為10.6%。同期人民幣貸款餘額增幅預計為8.6%，亦較上月收窄0.1個百分點，去年同期則為11.1%。



*地產未企穩，製造業活動弱，融資需求料仍低迷*



中金公司報告稱，高頻數據顯示地產周期尚未有企穩信號、PMI顯示製造業活動走弱，私人部門內生融資需求或仍然低迷，預計8月新增信貸1萬億元左右。社融方面，8月以來政府債發行明顯加速，全月總發行達到2.8萬億元，淨發行達到1.8萬億元、同比多增約6600億元，有力提振社融增速。

華創證券亦指出，8月高溫多雨天氣、內需不足共振，加劇景氣下行壓力，且需求對生產、價格的壓制進一步體現，整體而言8月實體融資需求或依舊偏弱，票據「補位」較為積極。同時，地產銷售成交降幅再度加深，今年8月居民中長期信貸或延續偏弱，依舊處於季節性偏低位置。

中泰證券報告則提到，人行二季度貨幣政策報告顯示，截至6月末，21家全國性銀行手工補息整改進度已超九成，預計「擠水分」對三季度貨幣信貸的影響將明顯減弱，但信貸需求偏弱或仍拖累M1(狹義貨幣供應量)同比增速。(sl)