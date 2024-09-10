10/09/2024 17:11

《外圍焦點》加拿大央行總裁發表講話，美聯儲理事發表演說

《經濟通通訊社10日專訊》市場關注周三（11日）公布的通脹數據，和下周聯儲局的潛在降息，美股昨日反彈，道指收市漲484.18點或1.2%，報40829.59點。標普500漲62.63點或1.2%，報5471.05點。納指漲193.77點或1.2%，報16884.6點。港股方面，恒生指數收市報17234，升37點或0.2%，成交1074億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:00pm，德國下議院討論2025年預算，財長林德納發表講話。8:25pm，加拿大央行總裁麥克勒姆在加拿大-英國商會發表講話。9:00pm，德國經濟部長哈貝克在IG Metall工會主辦的機械工程會議上，討論氣候中和的工業未來。10:00pm，美聯儲金融監管副主席巴爾在布魯金斯學會就「巴塞爾協議III終局規則」發表演講；同一時間，德國財政部長林德納在BVK協會股權資本日發表講話。10:30pm，德國經濟部長哈貝克在BVK協會股權資本日發表講話。11日凌晨12:00am，英倫銀行副總裁布里登在Wharton-IMF跨大西洋對話活動中發表演說。12:15am，美聯儲理事鮑曼發表演說，題為「壓力測試和壓力資本緩衝框架的未來」。(wa)