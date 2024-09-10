10/09/2024 07:50

《國金頭條》市場轉向聯儲局降息前景，美股反彈道指漲近485點

《經濟通通訊社10日專訊》市場關注周三（11日）的通脹數據，和下周聯儲會的潛在降息，美股周一（9日）反彈，道指收市漲484.18點。

道指漲1.2%，報40829.59點。標普500漲62.63點，或1.2%，報5471.05點，止步於4連跌。納指漲193.77點，或1.2%，報16884.6點。

華爾街分析指，即使勞動力市場走軟，和美國經濟的潛在疲軟繼續對市場構成壓力，但逢低買入繼續為股市提供支撐。不過，周二（10日）晚的美國總統選舉辯論，可能為市場注入不確定性。



*蘋果發表AI手機後股價持平*



蘋果周一發表具AI功能的iPhone 16，但股價持平，報每股220.91美元。其它個股中，波音股價上漲，此前該飛機製造商與其最大工會達成協議以避免罷工。Alphabet小幅下跌，因為美國司法部指控谷歌違反「反托辣斯法」的案件進入審理。

市場預計聯儲局年內將降息約109個基點，少於上周五（6日）預計的降息約112個基點。美元反彈，美匯指數漲0.4%，報101.56。

美元兌日圓一度上漲1.1%，至143.8的盤中高點。美元兌瑞郎漲0.7%，至0.8484。英鎊兌美元一度下跌0.5%，至1.3068，為8月21日以來最低。

現貨金約維持在每盎司2499.79美元。紐約期金漲0.3%，報2532.7美元。原油繼上周跌至逾一年低位之後出現反彈，紐約期油上漲1.5%，結算價報每桶68.71美元，而布蘭特亦升1.1%，結算價報每桶71.84美元。(jf)