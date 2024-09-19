10/09/2024 08:15

【大國博弈】美眾院通過《生物安全法案》，劍指中國生物技術公司

《經濟通通訊社10日專訊》美國眾議院周一（9日）晚間以306票對81票，通過《生物安全法案》，旨在封殺中國的生物科技企業及其美國子公司。該法案現將提交參議院審議。

法案將矛頭指向五家公司，包括華大集團、華大智造、華大美國子公司Complete Genomics、藥明康德(02359)和藥明生物(02269)。

提案的支持者稱，該法案是要防止中國在又一個美國開創的領域佔據主導地位。他們稱，北京可能開發生物武器，或者利用從海外獲得的生物數據。

《彭博社》指出，這是國會今年成功通過迫使字節跳動剝離TikTok的法案後，再次向中國企業揮起大棒。「彭博行業研究」認為，該提案最終成為法律的概率高達70%，因為它在參眾兩院都獲得了強有力的支持。

除此之外，國會本周還將對其他許多針對中國的提案加以表決，目標包括電動汽車和其他行業的中國供應鏈等。(jf)