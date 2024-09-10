10/09/2024 09:32

【外圍經濟】蘋果AI手機未帶來驚喜，新品發布期間股價跌近2%

《經濟通通訊社10日專訊》蘋果公司周一（9日）發布最新款手機iPhone 16，行政總裁庫克稱該產品完全為AI打造。不過，蘋果股價在秋季產品發布會期間跌1.8%，收市基本持平，報每股220.91美元。

iPhone 16未能刺激蘋果股價上揚，華爾街市場人士意見兩極，有意見認為蘋果會推出AI手機的消息早已被市場消化，因此屬正常反應，料iPhone 16會成為蘋果歷來最成功手機，推出市面後會提振其市場份額。



*「史上最成功」VS「缺乏革命性」*



但批評者認為，蘋果手機缺乏革命性創新，AI發展前景又是未知之數，iPhone 16要到明年才逐漸完成AI程序的完全升級。巴克萊(Barclays)分析更指，從宏觀市場背景看，中國和歐洲正收緊對AI的規管，蘋果AI手機的賣點並不足夠。

蘋果是在加州總部舉行「高光時刻」發布會，表示iPhone 16和16 Plus將推出新的顏色選擇，並配備以前只在高端機型上提供的可定制化的操作按鍵。此外，新手機搭載更強大晶片，而且還設計了一個相機快門按鍵。

新款Pro型號的顯示屏比以前更大，邊框更薄。他們將搭載升級的神經網絡引擎A18 Pro處理器，以處理AI任務。該款手機擁有更強大的攝像頭組件和視頻功能，用戶可以拍攝更高分辨率的照片和更電影化的慢動作片段。(jf)