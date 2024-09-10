10/09/2024 09:39

【外圍經濟】蘋果AI研發慢三拍，搶閘出機未達最佳狀態

《經濟通通訊社10日專訊》市場分析指，在生成式AI領域，蘋果正在追趕谷歌、微軟等競爭對手。周一新品會的演示會部分是向消費者和華爾街證明，蘋果正認真追趕AI技術。

分析指，蘋果的AI技術仍然處於起步階段。所謂的Apple Intelligence經歷了多次推遲，許多關鍵性功能要到明年才會發布。

蘋果稱，Apple Intelligence要到10月份才會作為軟件測試版發布，這意味著新機型不會預裝這些功能，要等到接下來幾個月逐步補充。

eMarketer分析師Gadjo Sevilla在研報中表示，這表明「Apple Intelligence還沒有達到最佳狀態，對安全和隱私的關注可能是推遲發布的一個原因」。

除AI手機外，蘋果還推出了表盤更大、且能夠檢測睡眠呼吸暫停的智能手表版本，以及可以將AirPods變成助聽器的新軟件等。(jf)