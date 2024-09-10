10/09/2024 10:31

【外圍經濟】美國7月消費者貸款激增，對償債能力的擔憂持續加重

《經濟通通訊社10日專訊》根據美國聯儲局周一（9日）公布的數據，消費者貸款總額增加255億美元，創下2022年11月以來最大增幅，超出經濟學家預測。

未經通脹調整的數據顯示，包括信用卡在內的循環信貸增加106億美元，為五個月來最大增幅。包括購車和學費貸款在內的非循環信貸增加148億美元。

貸款增加有助於解釋7月零售銷售額創下2023年初以來最大增幅，包括汽車購買的增加。然而，背負更多信用卡餘額和高利率貸款，會給支出帶來風險。

分析指，儘管外界預計聯儲局下周將邁出降低基準利率的第一步，但需要時間才能轉化為更低的消費者融資成本。



*更多消費者憂無法償債*



另據紐約聯儲銀行同日公布的一項調查，美國人對自己償債能力的擔憂持續加重。8月消費者對未來一年和五年的通脹預期中值，分別維持在3%和2.8%不變。但預計還款將逾期的受訪者佔比連續第3個月上升，觸及2020年4月以來高點。

數據顯示，雖然通脹率在2022年創下40年高點以來已大幅回落，但居高不下的物價水平仍對美國人的財務狀況造成壓力。招聘放緩和就業機會減少也可能影響了公眾對經濟前景的看法。(jf)